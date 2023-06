Barbara is deels blind en heeft één been, maar krijgt geen hulp in huis: ‘Hoe erg moet de ellende zijn?’

Bendes en daklozen roven Den Haag CS leeg: ‘Staan ‘s morgens al in groepjes met alcohol’

Diefstallen, agressie en vervuiling. Groepen daklozen en georganiseerde bendes, veelal uit Oost-Europa, houden station Den Haag Centraal in de greep. De overlast is inmiddels ‘onbeheersbaar geworden’, melden ProRail en de NS. Ondernemers noemen het een dagelijks ‘kat-en-muis-spel’: ,,Als we even niet opletten, is onze hele top 10 aan boeken weg.”