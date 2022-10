Bakkers luiden noodklok om hoge energieprijzen: ‘Nu een ton nodig om het tot eind 2022 te redden’

DOETINCHEM - Bakkerij Kaspers uit Doetinchem luidt de noodklok vanwege de hoge energieprijzen. De bakker met zes vestigingen heeft op korte termijn een ton nodig, anders is het einde verhaal. Zijn collega in Arnhem en De Steeg gaat binnenkort om deze reden een dag minder open.

,,Als we komende dagen geen ton kunnen lenen, dan kunnen we maximaal nog twee à vier weken draaien’’, zegt Esther Saalmink, die samen met haar man Rik Helmink de bakkerij in 2016 overnam. ,,Vinden we wel een financier dan redden we het tot eind van het jaar. Of we daarna doorkunnen, hangt af van de gasprijzen. Die moeten dan dalen.” Helmink was voor de overname als bakker achttien jaar in dienst bij de vorige eigenaar bakkerij Kaspers.

Paniek

De ton te lenen geld is puur nodig om de energierekeningen te kunnen betalen. In mei betaalde de bakkerij - die een variabel contract heeft - drie keer zoveel als normaal (4000 à 4500 euro per maand), in juni vier keer zoveel en in juli vijf keer zoveel. De rekening van augustus leidde tot regelrechte paniek.

Esther Saalmink: ,,Tien keer zo hoog als voorheen, we zitten dus nu op 40.000 euro aan energiekosten. Met de winter in aantocht zal dat - ondanks dat er een lichte daling lijkt te komen - niet minder worden en gaan we naar een halve ton. De prognoses zijn dat dit wel even zo blijft. Dat kunnen we niet betalen.”

Esther Saalmink (rechts), eigenaar van bakkerij Kaspers, samen met medewerkster Dinet Schumaker die al 20 jaar bij het bedrijf werkt.

Kaspers zit sinds jaar en dag aan de Waterstraat in het centrum van Doetinchem. Daarnaast heeft de bakkerij vestigingen in Doetinchem op De Huet, Overstegen en Oosseld. Ook zit Kaspers in Zeddam en Wehl. In januari is de vestiging aan de Waterstraat uitgebreid met een lunchroom. Momenteel werken er 45 mensen. ,,Van vijf mensen hebben we, vanwege de energierekeningen, al afscheid moeten nemen’’, zegt Saalmink, ,,terwijl we een gezond bedrijf zijn.”

‘De laatste twee maanden zijn de beste van het jaar’

Bakkerij Aloys Lurvink, een andere grote bakker in Doetinchem gelegen aan de Rozengaardseweg, heeft ook een variabel contract en staat er niet veel beter voor. ,,Wij betalen acht keer zoveel aan energie als voorheen’’, zegt Bastiaan Lurvink. ,,Ik had twee nieuwe ovens besteld, maar heb de levering stopgezet. Pas nu ik een financier heb voor de energiekosten, laat ik de ovens komen. We moeten door. De laatste twee maanden van het jaar zijn de beste voor een bakker, met de kerststollen, de chocoladeletters en de oliebollen.”

Volgens Lurvink is de prijs van brood dit jaar met 20 procent gestegen. ,,Ook mijn leveranciers betalen hogere energieprijzen, waardoor ik voor een hogere prijs inkoop’’, zegt Lurvink. ,,Er moet een prijsplafond voor energie komen, of van de energiemaatschappijen moeten geld terugvloeien naar ons, of de belasting moet omlaag. Anders is er dadelijk in Doetinchem geen bakker meer over.”

Bakkerijen hebben het landelijk zwaar door de hoge gasprijzen. Sommigen hebben te maken met een energierekening die vijf keer zo hoog is als voorheen. Eerder deed branchevereniging NBOV - waarbij ongeveer 1600 bakkerijen zijn aangesloten - al een oproep aan de regerin om te komen met een oplossing voor de stijgende energiekosten.

In juni ging Sellink in Meddo failliet

In de Achterhoek ging in juni bakkerij Sellink in Meddo failliet, waardoor 25 mensen hun baan verloren. Ook toen was een van de hoofdoorzaken de hoge energierekening. Frank Janssen van het Nederland Bakkerij Centrum (NBC) zei toen: ,,Sommige bakkers zeggen dat de kosten wel 50 tot 100 procent zijn gestegen, maar de prijs van brood slechts met 10 procent.”

De prijsstijging doorbereken kan niet, zei Janssen ook: ,,Dan zullen consumenten minder brood kopen en zijn er nog minder inkomsten.”

Bakkerij Kaspers uit Doetinchem dreigt om te vallen vanwege de hoge energieprijzen