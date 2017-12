Bakkerij Klootwijk blij met winnen AD Oliebollentest

Na jaren zwoegen wint Bakkerij Klootwijk de 25ste editie van de AD Oliebollentest. Leon Klootwijk: ,,Dit is waanzinnig.'' De uitreiking vond woensdagochtend plaats in de winkel in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam.