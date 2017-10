Baby weghouden bij ex met losse handjes is 'kind ontvoeren'

,,Het was al vaker voorgekomen dat hij geweld gebruikte'', vertelt Ingrid in haar ouderlijk huis in Amerongen. Toen het tijdens een familiebezoek in Nederland weer gebeurde, realiseerde ze zich naar eigen zeggen dat het niet zou stoppen. Het jonge gezin was in Nederland om de baby te laten zien en er de feestdagen door te brengen. De Gelder: ,,Uit het niets werd hij gewelddadig. Hij sloeg me een blauw oog en ik raakte gewond aan mijn hand. Daarbij lag Femke naast me op de bank toen hij me mishandelde, er kwam een soort oergevoel over me: 'de volgende keer is het mijn kind'.''



Ze nam een besluit. ,,Ik heb Femke uit bed gehaald en ben in de auto gaan zitten wachten op de politie. Ze hebben hem drie dagen in hechtenis genomen. Toen hij vrijkwam is hij vrij snel op het vliegtuig gestapt. Wij zitten nu al tien maanden in een achtbaan.''



Allereerst kwam er de strafzaak van de mishandeling. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee weken.



Vervolgens spande de vader een rechtszaak aan op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Dit verdrag is bedoeld om de terugkeer te verzekeren van ontvoerde kinderen naar hun gewone verblijfplaats, en het omgangsrecht van die plaats te eerbiedigen. De rechter constateert dat Ingrid haar dochter onrechtmatig in Nederland achtergehouden heeft.



De rechter kan op een aantal gronden van uitzetting van het kind afzien, bijvoorbeeld als er een ernstig risico is dat het kind dan wordt blootgesteld aan gevaar zoals bij huiselijk geweld.



De vader betwist echter dat daar sprake van is geweest. Volgens hem is deze aantijging deel van een vooropgezet plan om met Femke in Nederland te kunnen blijven. De rechter stelt dat er geen bewijs is voor huiselijk geweld op structurele basis en dat Femke dus veilig terug kan. ,,Het wordt mij aangerekend dat ik niet eerder aangifte heb gedaan'', zegt Ingrid. ,,Maar dat is zo'n enorme stap. Dat doe je maar één keer.''