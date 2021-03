Baby van paar maanden oud overleden in Eede, politie spreekt van ongeval

Ruim een op vijf donoren heeft antistof­fen tegen corona in bloed

13:12 Ruim een op de vijf Nederlandse bloeddonoren (21 procent) heeft nu antistoffen tegen het coronavirus in het bloed, constateert Sanquin uit eigen steekproeven. Antistoffen kunnen aantonen dat iemand besmet is geweest met het virus, of dat iemand ertegen is gevaccineerd.