Baasjes moeten hun kat straks verplicht chippen, en dat is goed nieuws voor de vogelstand

Ziektever­zuim hoogste in 20 jaar, grote zorgen om uitval door stress en burn-outs

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is vorig jaar opgelopen tot 4,8 procent. Dat is volgens arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare het hoogste percentage in twintig jaar. Het betekent concreet dat er van elke duizend werkdagen 48 werden verzuimd wegens ziekte. Met name het psychisch verzuim is reden tot zorg.

