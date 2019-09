Baasjes eisen actie: ‘Duizenden honden en katten dood of ziek door anti-tekenmiddel’

Strijd om miljoenen­brug voor één huis in IJssel bij Zwolle duurt voort

7:28 Het conflict over de 2,5 miljoen euro kostende brug naar de woning van broer en zus Groten in de IJssel zet zich begin volgend jaar voort bij het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. De Staat werd vorig jaar door de rechtbank Overijssel gedwongen de brug in Zwolle aan te leggen, maar gaat daartegen in beroep.