Baas Surinaamse Politiebond zegt ‘sorry’ voor geld uitdelen op feest tijdens werkbezoek in Nederland

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Mielando Atompai, heeft excuses gemaakt voor zijn ‘patsergedrag’. Atompai, die op werkbezoek is in Nederland op uitnodiging van de Nederlandse Politiebond, kreeg veel kritiek vanwege een filmpje waarin te zien is dat hij flink wat geld uitdeelt op een feest.

In de video is te zien dat eerst een vrouw briefjes van honderd euro geeft aan een man in een discotheek, met luide muziek op de achtergrond. Vervolgens pakt Atompai zijn portemonnee, haalt hij er een stapel briefjes van vijftig uit en begint hij te tellen. De andere man krijgt, op het bedrag dat hij al kreeg, van Atompai nog eens duizend euro in handen. In Surinaamse media en op sociale media wordt het ‘patsergedrag’ van de voorzitter van de Politiebond gehekeld.

‘Mijn verontschuldiging! Van ‘sorry’ zeggen word je alleen maar groter’, begint Atompai zijn bericht op Facebook. ‘Jong zijn betekent veel tijd om te leren en beter voor de dag te komen. Op een feestje hebben we wat geld aan een van de [meest] getalenteerde artiesten van [de] getto gegeven. Ik besef dat de wijze waarop zulks is gebeurd niet goed is overgekomen bij de samenleving. Reden genoeg om ‘sorry’ te zeggen en zulke gedragingen in het vervolg achterwege te laten.’

Atompai is sinds 6 oktober in Nederland met een delegatie van de Surinaamse Politiebond op uitnodiging en kosten van de Nederlandse Politiebond. Ze nemen twee weken de tijd om de banden aan te halen en hun samenwerking te bespreken. Atompai belde na de ophef meteen met de voorzitter van de Nederlandse bond, Jan Struijs, om uit te leggen wat er gaande was.

,,Afgelopen weekend was hij in Antwerpen met zijn broer, in zijn vrije tijd, in een discotheek’’, aldus Struijs. ,,De man uit de video is een straatrapper die kansloze jongeren helpt met een project en Atompai gaf hem geld. Dat ging wel een beetje op zijn, laat ik het zeggen, Surinaams. In een disco, cashgeld, dansende mensen eromheen. Dan is de beeldvorming niet goed.”

Struijs wil zich er verder niet over uitspreken. ,,Het gaat om een beëdigd politieman, in zijn vrije tijd, met zijn eigen geld. Dus ik laat het aan de Surinaamse bond om zich hierover uit te spreken.’’

