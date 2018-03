Avondspits blijft lange files door sneeuwval bespaard

Dat het koud wordt is zeker: de gevoelstemperatuur kan dit weekend uitkomen rond de -15 graden. IJskoud dus. De kans dat we morgen wakker worden in een witte wereld is ook aanzienlijk. In de namiddag wordt het vandaag in Friesland, Drenthe en Overijssel mogelijk plaatselijk al wit. ,,Tegen de avond trekt het sneeuwfront richting het midden van het land. De meeste sneeuw valt pas na de avonddrukte”, zegt meteoroloog Hanneke Luijting van Weerplaza. ,,Dan zullen meer problemen op de weg ontstaan, dan tijdens de spits. Al is het altijd oppassen.”



Omdat weggebruikers vanaf vanavond moeten oppassen voor gladheid in delen van het land en later morgenochtend en in de middag windstoten voorkomen heeft het KNMI waarschuwingscode geel uitgegeven voor een strook van Noord-Holland naar Overijssel.



Tot middernacht kan er lokaal 2 tot 3 centimeter sneeuw vallen en dan hebben we nog lang niet alles gehad. De temperatuur blijft dalen en ook morgenochtend is de kans op een dun sneeuwdek van een paar centimeter ten zuiden van de grote rivieren het grootst.



In de loop van morgen neemt de kans op sneeuwval in een groot deel van het land af, maar op de Waddeneilanden en langs de noordkust neemt de kans op sneeuwbuien juist weer toe. Luijting: ,,Een wit landschap op de eilanden is goed mogelijk. De kou komt ons land binnen met een harde wind. Dit levert in de vroege ochtend gevoelstemperaturen op die lokaal tegen de -15 graden liggen. Overdag vriest het voor het gevoel ook matig en zondagochtend zijn opnieuw gevoelswaarden van -15 graden plaatselijk mogelijk.”