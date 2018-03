'Avondklok' voor ouderen? Slecht idee, vinden ouderenorganisaties

Ouderenbond ANBO begrijpt de noodzaak om ouderen te beschermen tegen babbeltrucs, die vaak resulteren in diefstallen of overvallen. ,,Maar als je iemand wilt beroven is dat niet voorbehouden aan een tijdstip'', zegt een woordvoerder van de bond. ,,Criminelen kunnen ook overdag toeslaan.''



In de gemeente Rijswijk werden vorig jaar 197 ouderen het slachtoffer van een babbeltruc. Reden voor de politie en buurtpreventieteams om het bijzondere advies uit te brengen aan ouderen om in de winter na 19.30 uur en in de zomer na 20.00 uur niet langer de deur open te doen als er wordt aangebeld.



,,De tijdlimiet is een advies'', verduidelijkt Erik van der Veer. Hij is coördinator van de buurtpreventieteams in Rijswijk die samenwerken met de plaatselijke politie. ,,Mijn eigen kinderen mogen de deur ’s avonds ook niet open doen.''