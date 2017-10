Avondje Stones eindigt met kater voor Jori, tickets blijken vals

Ophalen

Van Echteld dacht het deze zomer nog wel zo mooi voor elkaar te hebben. Ze zocht een verjaardagscadeau en via Marktplaats kwam ze in contact met ene Elize uit Gennep. Zij had kaarten en kon door omstandigheden niet naar de show in Arnhem. Of iemand interesse had. ,,Dat had ik. Ik wilde wel de kaarten zelf ophalen, want in het verleden heb ik slechte ervaringen gehad met opsturen.’’ Ook dat kon en dus haalde Van Echteld de tickets eind augustus op in Gennep. Het adres bleek op een camping te zijn. En Elize verscheen niet zelf aan de deur, maar haar man.