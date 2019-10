Autosteker René V. kan zich ‘door de drugs’ weinig meer van steekpartijen en bedreigingen herinneren

De 24-jarige René V., die ervan wordt verdacht vanuit zijn auto vier vrouwen te hebben gestoken, kon worden opgespoord doordat een slachtoffer van een eerder incident in Schagen het kenteken van zijn auto had genoteerd. Dit bleek vandaag bij het begin van zijn strafzaak. V. zegt zich zeer weinig meer van alles te herinneren, mede doordat hij tijdens de verschillende steekpartijen vaak onder invloed was van drugs.

Het incident met de pijpbeweging in Schagen deed zich vorig jaar juni voor. Het vrouwelijke slachtoffer zag een toeterende auto aankomen met een bestuurder die de obscene bewegingen naar haar maakte en haar bij het passeren door het open raam een klap tegen haar arm gaf. Ze raakte niet gewond.

Ze maakte bij de politie melding hiervan en gaf ook het kenteken van de auto door. Nadat in november vorig jaar en januari dit jaar vrouwen vanuit een passerende auto waren gestoken, nam ze in februari opnieuw contact op met de politie. Die wist hem te traceren omdat de auto waarin hij reed op naam van zijn schoonmoeder stond.

Naar hem liep op dat moment al een onderzoek vanwege de bedreiging met verkrachting van vijf vrouwen en de stalking van een ander slachtoffer in januari dit jaar, waarover hij op 5 februari al door de politie aan de tand was gevoeld. In april pakte de politie hem uiteindelijk op.

Spreekrecht

Vandaag wordt waarschijnlijk ook meer bekend over de psychische gesteldheid van V., omdat hier de afgelopen tijd onderzoek naar is gedaan. Ook hebben enkele van de slachtoffers (waaronder de 19-jarige Esmée Houtenbos) vooraf aangegeven van hun spreekrecht gebruik te maken. De man uit Julianadorp zegt dat hij veel spijt heeft. ,,Ik deed het voor de kick.”

Tegen de rechtbank zei hij eerder dat hij zich maar weinig kan herinneren, omdat hij ten tijde van de steekincidenten onder invloed van drugs was. Ook kon hij niet zeggen wat hem dreef. ,,Ik had zoveel gebruikt, dat alles langs me heen ging. Ik was zwaar onder invloed.” Verklaringen die hij eerder bij de politie deed, bestonden uit een mix van vage herinneringen en wat hij had gelezen in de media, zei hij.

Naar verwachting volgt vandaag ook de strafeis tegen V., die zegt de vrouwen te hebben gestoken met een klein steekmesje dat hij gebruikte om zijn nagels schoon te maken. Hij was dat aan het doen toen hij langs de vrouw reed en op haar instak. Waarom hij dat deed weet hij zelf niet meer. Ook bedreigde V. meerdere vrouwen. Hij kwam aan hun nummers door zijn telefoon te synchroniseren met de telefoon van zijn vriendin. Tegen de vrouwen zei hij onder meer dat hij ze ging verkrachten, met daarbij specifieke data waarop dat zou gebeuren. De reacties van de vrouwen, die in veel gevallen doodsbang waren, wonden hem op gaf hij eerder in een verklaring van de politie aan. De man was tijdens vorige zittingen nog samen met zijn vriendin. Vandaag is zij niet in de rechtbank aanwezig.