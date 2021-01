Autoriteiten Eindhoven: Dit was geen demonstratie, geweld tegen politie van begin af aan het doel

Video en updateDe gemeente Eindhoven, politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn verbijsterd over de ongeregeldheden zondag in Eindhoven. De driehoek reageert vol afschuw. ,,Alle grenzen zijn hier overschreden. Van demonstreren was geen sprake, geweld tegen de politie was van begin af aan het doel.” In totaal zijn er tot nu toe 55 relschoppers in Eindhoven opgepakt en nog eens 170 in Amsterdam.

De opgepakte personen voldeden niet aan bevel of vordering of ze pleegden openlijk geweld. Het aantal relschoppers was veel groter dan dat. De politie is er vrij zeker van om op een later moment meer aanhoudingen te verrichten. Ze hebben veel beeldmateriaal in bezit. ,,Wij gaan maximaal gebruik maken van deze camerabeelden”, zo laat Districtschef Peter van Pelt van de politie in Eindhoven weten. Er zijn geen agenten gewond geraakt. Of er onder de relschoppers of burgers gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk volgens de politie.

De aangehouden verdachten kunnen volgens het OM rekenen op forse straffen. Persofficier Janine Kramer: ,,Deze groep was alleen maar uit op rellen. Dit heeft niets meer te maken met het uiten van je mening, maar dit is gewoon crimineel gedrag. Wij proberen zoveel mogelijk zaken op korte termijn af te handelen.” Ook wordt de gemaakte schade zoveel mogelijk verhaald op de relschoppers.

Dikke middelvinger

Volledig scherm Demonstranten worden de Mobiele Eenheid van het 18 Septemberplein verwijderd. © ANP Burgemeester Jorritsma noemt het ‘schandalig’ wat de relschoppers hebben aangericht. ,,Ik heb er gewoon geen woorden voor. Het dagelijks leven in tijden van corona is voor ons allemaal zwaar. Dat iedereen snakt naar vrijheid begrijp ik. Maar dit is gewoon een dikke middelvinger naar iedereen die probeert ons land gezond en veilig te houden. En het erge is dat ze er waarschijnlijk nog trots op zijn ook.”



Volgens hem kwamen in de loop van de week signalen binnen dat grote groepen uit waren op ernstige wanordelijkheden in Eindhoven. Ondanks een herhaalde oproep om de stad te verlaten, bleef een grote groep de confrontatie zoeken met de politie. Er werd onder meer gegooid met stenen, fietsen en golfballen. Winkelruiten sneuvelden, en er werd een supermarkt geplunderd. Op verschillende plekken werd brand gesticht.



Honderden mensen kwamen naar de binnenstad van Eindhoven, naar eigen zeggen om te demonstreren tegen de coronaregels. Dat mondde uit in rellen. De ME heeft charges uitgevoerd rondom het station om de rellende menigte uiteen te drijven. De honderden relschoppers waaierden uit over de rest van de binnenstad.



Bij het schoonvegen van de winkelstraten (rond 17.30 uur) werd de ME bekogeld. Een uur later leek het op een kat-en-muisspel tussen kleine groepjes relschoppers en de ME. Tegen 19.00 uur kalmeerde de boel. De ME zocht in de stad naar groepjes relschoppers, en vond die her en der nog. Bij winkels zijn ruiten stukgegooid.

Geplunderd

De rellen, die begonnen op het 18 Septemberplein, verplaatsten zich naar het Centraal Station. Daar werden ramen ingegooid. Een voertuig van de incidentenbestrijding van ProRail werd omgegooid en ging in vlammen op. Directeur John Voppen noemt het “schandalig” wat er zondagmiddag is gebeurd op station Eindhoven. “Van onze collega’s en onze spullen blijf je af!” Het stationsgebouw is vernield en winkels op het station zijn geplunderd, aldus Voppen. “Gelukkig zijn onze collega’s ongedeerd gebleven, maar ze zijn uiteraard ontzettend geschrokken. We hebben hen zo goed mogelijk opgevangen.”

Hij noemt het “ongelofelijk dat onze collega’s - die dag in, dag uit, gewoon naar hun werk gaan om te zorgen dat Nederland bereikbaar blijft - met dit soort bizarre vernielingen te maken krijgen”. Voppen: “Verder gaat mijn dank uit naar de hulpdiensten die geprobeerd hebben de situatie zo snel mogelijk beheersbaar te krijgen.” ProRail doet aangifte van de vernielingen.

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur), die over het openbaar vervoer gaat, reageert via Twitter: “Het geweld en de vernielingen in Eindhoven zijn onacceptabel. Zulk gedrag heeft niets meer met de vrijheid van demonstreren te maken.”

AH en Jumbo

Winkelpersoneel van de AH To Go stond bang achter de gesloten deuren van de winkel. De Jumbo op het station is geplunderd. De ruiten van de supermarkt zijn ingegooid en schappen leeggehaald. Overal op de grond liggen glas, puin en supermarktartikelen.



Ook in de fietsenstalling op het station zijn veel vernielingen aangericht. De piano in de stationshal heeft het niet overleefd. Demonstranten hebben fietsen uit de stalling meegenomen. Ook zijn hekken en fietsen gebruikt om barricaden op te werpen tegen de mobiele eenheid.



Amsterdam

Volledig scherm Sympathisanten en politie op het Museumplein. Het plein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden een week eerder bij een soortgelijk protest. © ANP Volledig scherm Politie in de straten rond het Museumplein. © ANP Ook op het Museumplein in Amsterdam verzamelden zich vanmiddag mensen met spandoeken, daarop stonden teksten als ‘Dump Rutte’ en ‘Stop de Vaccinazi’s’. Volgens de gemeente werd de groep die tegen het coronabeleid demonstreert steeds groter en namen de risico’s toe. Er werd een noodbevel afgekondigd. Dat betekent dat iedereen weg moet van het plein en de directe omgeving.



De politie riep de demonstranten op weg te gaan, maar het grootste deel van de actievoerders bleef staan. Vanuit de groep demonstranten was ‘Heil Hitler’ te horen en er werden vuurwerkbommen richting de politie geworpen. Daarna greep de politie in en begon de demonstranten uit elkaar te drijven. Daarbij gebruikten agenten wapenstokken, paarden, honden en twee waterkanonnen. ,,De ME heeft zowel op het plein als in de omliggende straten moeten optreden, waarbij er verschillende confrontaties zijn geweest met gewelddadige groepen. Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. De politie is ook bekogeld met zwaar vuurwerk. De meeste aanhoudingen werden door de politie aan het einde van de middag verricht. Rond 18.00 was de situatie weer onder controle”, stelt de gemeente.



In totaal waren er 1500 demonstranten aanwezig, daarvan zijn er honderd aangehouden. Het politieoptreden was noodzakelijk vanwege de coronamaatregelen en de verstoring van de openbare orde.

Koffiedrinken

De ongeregeldheden in Amsterdam komen niet uit de lucht vallen. Na demonstraties vorige week waren er opnieuw aanwijzingen dat personen met wapens naar het Museumplein willen komen en bereid zijn geweld te plegen. Zo kondigde actievoerder Michel Reijinga van Nederland in Verzet al aan zondagmiddag 'koffie te gaan drinken' op het Museumplein. Als heel wat mensen zijn voorbeeld volgen, zei hij daarvoor niet verantwoordelijk te zijn, omdat hij niemand daartoe heeft opgeroepen. Nederland in Verzet spreekt zich onder meer uit tegen premier Rutte, coronamaatregelen, de media en vaccins.



Vorige week zondag ontstonden in Amsterdam ongeregeldheden bij de door de rechter verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen. Er waren tweeduizend mensen op af gekomen. Het bevel om weg te gaan van het Museumplein werd massaal genegeerd. De politie trad daarna op en werd bij de ontruiming van het Museumplein geconfronteerd met gewelddadige en gewapende personen. Er werden 143 aanhoudingen verricht. Zij mogen zich vandaag niet in de buurt van het Museumplein begeven.

Koran verbranden

De gemeente Eindhoven vreesde ongeregeldheden omdat Pegida van plan is een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen. In het verleden liep een demonstratie van de organisatie ook al eens uit op rellen en moesten driehonderd agenten en twee pelotons ME worden ingezet. Jorritsma heeft de binnenstad tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Er werd preventief gefouilleerd.

Pegida liet eerder weten dat het ‘maling heeft aan de Befehlen’ van de burgemeester en zondag toch naar Eindhoven trekt. De groepering Nederland in Verzet - verzet tegen de coronamaatregelen - kondigde eerder ook een demonstratie in Eindhoven aan, maar heeft die inmiddels geannuleerd. Utrechter Tinus Koops, een van de drijvende krachten achter veel demonstraties en een van de leiders van de actiegroep Nederland in Opstand, is wel aanwezig. Hij werd eind vorig jaar veroordeeld voor het bedreigen van de burgemeester van Utrecht.

Zo ging het er een week geleden in Amsterdam aan toe.