Autopech aan het Gardameer? Bel Fré van de ANWB

Interview 'Water zat, als we het beter opslaan'

10:18 De belangrijkste zorg in waterland Nederland is altijd geweest hoe we droge voeten houden. De vraag van de toekomst is echter hoe we zorgen dat er genoeg water uit de kraan blijft komen, stelt onderzoeker Niko Wanders. ,,Extreem droge zomers als deze worden normaler.''