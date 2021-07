Automobiliste rijdt jochie (9) aan, stopt hem tientje in de hand en maakt zich uit de voeten

Voorbijgan­gers duwen doodzieke bruinvis tot twee keer toe terug in zee: ‘Niet doen, dier heeft zorg nodig’

1 juli Een doodzieke bruinvis is gisteren op het strand van Oostkapelle twee keer terug de zee ingeduwd door voorbijgangers. Vandaag spoelde het vrouwtje dood aan in Vrouwenpolder. ‘Hoe goed bedoeld ook, niet de zee in duwen’, zeggen hulpverleners.