Automobiliste ramt flat, meerdere woningen ontruimd

De bewoners zijn rond 23.45 uur uit hun huis gehaald en in het naastgelegen bejaardencentrum opgevangen. Zij mochten rond 02.00 uur weer terug. Voor zover bekend raakte de automobiliste niet gewond. De straat voor de flat is afgesloten. Medewerkers van de gemeente zijn ter plaatse om de schade de controleren.



De politie meldt dat de vrouwelijke bestuurder 's morgens al met haar auto tegen de muur was gereden. De bewoners ontdekten dit pas 's avonds, nadat zij in hun woning flinke schade was ontstaan. Daarbij werd in eerste instantie uitgegaan van een inbraak, maar bij controle door de politie bleek dat het eenzijdige ongeluk de schade had veroorzaakt.



De bestuurster van de auto, volgens de politie 'een dame op leeftijd', is gehoord. Zij heeft haar rijbewijs moeten inleveren. Experts zijn ingeschakeld om de exacte schade te beoordelen.