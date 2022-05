Automobilist vlucht met 200 km/u van politie en vliegt uit de bocht van A50-afrit: auto brandt uit

Pionnen

Net voorbij de afslag Beekbergen leidde dat bijna tot een aanrijding. De bestuurder reed daar de pionnen plat van een afzetting die door Rijkswaterstaat was opgezet.



In zijn vluchtpoging ging het fout op de afrit Schaarsbergen, de auto vloog volgens de politie met hoge snelheid uit de bocht en vloog in brand. De bestuurder is gewond naar een ziekenhuis gebracht en zal daar worden aangehouden. De bijrijder werd ook aangehouden maar is inmiddels weer vrij.



De afrit Schaarsbergen is nog geruime tijd gesloten voor onderzoek. De politie roept automobilisten die schade aan hun voertuig hebben opgelopen bij de achtervolging op zich te melden.