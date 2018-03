Automobilist ramt pui na achtervolging door drie landen

De achtervolging begon in België, toen de politie de gestolen bestelbus zag rijden en de chauffeur niet wilde stoppen. Via de A76 bij Stein ging de man naar Nederland, waar de Belgische politieauto's bijstand kregen van Nederlandse politiewagens. Ze moesten met hoge snelheid over de snelweg achter de wegpiraat aan. Toen hij bij Simpelveld Duitsland inreed, sloot ook nog eens de Duitse politie aan in de stoet.



Uiteindelijk besloot de man via de A76 - en deels over de vluchtstrook - weer naar Nuth te gaan. Op de Markt, in het centrum, verloor hij echter de macht over het stuur en reed hij tegen de winkel aan. Hoewel hij zich verzette, kon hij daar worden gearresteerd.



Ook een Duitse politiehelikopter was betrokken bij de achtervolging. Voor zover bekend raakte niemand gewond.