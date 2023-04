Automobilist overleden bij ernstig ongeluk, twee inzittenden gewond, bestuurder aangehouden

Het onopgelos­te mysterie van de man die 20 jaar geleden zo ineens van de werkvloer verdween

De man verliet de werkvloer en er werd nooit meer iets van hem vernomen. Twintig jaar is Luwy Bruyn uit Hengelo nu zoek. Een verhaal over een van de langstlopende vermissingszaken in Twente en het open eindje dat nooit onderzocht is. „Hij kan nog leven. Alles kan.”