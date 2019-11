‘Automobilist moet alert zijn op actie boeren’

,,Weggebruikers moeten alert zijn en hun rijgedrag indien nodig aanpassen. De aanwezigheid van de tractoren en daarbij behorende spandoeken kan het verkeer afleiden”, aldus Rijkswaterstaat.



De aanwezigheid van de boeren leidt nog niet tot grote vertragingen. Alleen op de A2 ter hoogte van Kerkdriel is een file ontstaan. Daar is een rijstrook afgesloten om veiligheidsredenen. De tractoren staan hier volgens Rijkswaterstaat te dicht op de weg.



De boeren hadden ook niet het doel om het verkeer te hinderen. Met hun protest willen ze een waarschuwing geven aan minister Carola Schouten (Landbouw), die vanmiddag praat met het landbouwcollectief over de stikstofplannen. ,,We willen haar duidelijk maken dat we nog wakker zijn, want er zijn nog steeds grote zorgen”, aldus een woordvoerder van de actiegroep Farmers Defence Force.