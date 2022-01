Autokrakers gewond na crash met politiewagen tijdens achtervolging

Deze Zwollena­ren zien ineens duizenden auto’s door hun straat rijden: ‘Soms chaos, vaak leedver­maak’

Het is haast de enige plek in Zwolle waar nog echt veel mensen komen: de vaccinatielocatie aan de Meeuwenlaan. Bewoners van de normaal rustige straat wonen plotseling naast de hotspot van de stad, en zien heel veel mensen dezelfde fout maken. ,,In het begin was het een totale janboel.’’

10 januari