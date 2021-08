Auto van verongelukt Ajax-talent Noah (16) en zijn broer Isay (18) raakte waarschijnlijk in een slip

Coronavirus LIVE | Festivals ‘verdwijnen als opening in september uitblijft’, WHO wil stop op ‘vaccin­boos­ter’

18:29 Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de eerste keer in drie weken gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het zijn er nu 662, 57 minder dan gisteren. Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal verder gestegen. Er zijn 2836 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.