Auto's worden duurder door nieuwe CO2-tests

Seniorenwo­nin­gen Wormerveer ontruimd na grote brand

2:55 Wooncentrum De Amandelbloesem in het Noord-Hollandse Wormerveer is in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd nadat in het pand een grote brand had gewoed. Volgens de brandweer zijn ongeveer tachtig mensen geëvacueerd. Zij kunnen naar verwachting in de loop van de nacht terugkeren. Niemand raakte door de brand gewond.