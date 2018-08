Auto rijdt opzettelijk gemeentehuis Lingewaard in, bestuurder komt om

Volgens de brandweer zijn er twee gasflessen gevonden. Een van de gasflessen is ontploft en heeft voor een felle uitslaande brand gezorgd. De hal van het gemeentehuis heeft daarbij grote schade opgelopen. De andere gasfles is door de brandweer veilig gesteld.



Volgens een brandweerwoordvoerder is er recent een dreiging binnengekomen bij de politie die gelinkt wordt aan dit incident. ,,Dit doet een gezond mens niet. Je moet wel heel erg boos zijn op de gemeente om dit te doen’’, zegt hij. ,,Verder kan ik lopende het onderzoek nog niets zeggen. Maar dit is geen aanslag, zoveel is duidelijk."