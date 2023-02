Auteurs en uitgevers steunen Lammers in paginagrote advertentie: ‘Doodsbedreigingen onaanvaardbaar’

Turkse Nederlan­ders zamelen dag en nacht goederen in: ‘Dozen vullen totdat we niet meer kunnen lopen’

Terwijl reddingswerkers in Turkije lange uren maken om mensen uit het puin te redden, doen Turkse vrijwilligers in Nederland hetzelfde. De eerste zendingen hulpgoederen zijn aangekomen in het rampgebied.

6:00