Australische kookheld Donna Hay krijgt iedereen achter het fornuis

In Australië is ze beroemder dan populaire koks Jamie Oliver, Gordon Ramsay en Yotam Ottolenghi samen. Ze verkocht wereldwijd zes miljoen boeken, heeft een eigen tijdschrift én tv-show. Kookboekenschrijfster en styliste Donna Hay is te bescheiden om op tv te gaan schreeuwen. ,,Laat mij maar lekker koken.''

Volledig scherm © RV Speciaal voor de promotie van haar nieuwste boek Basics to Brilliance is ze een paar dagen in Nederland. Ze schoof aan bij Humberto Tan in het tv-programma RTL Late Night, signeerde bij de Amsterdamse boekenwinkel Scheltema en doet interviews. Althans, een aantal. Want de Australische Donna Hay is eigenlijk ziek. ,,Meestal haal ik het einde van mijn tournee nét. Het is razend vermoeiend om de wereld over te vliegen en overal aanwezig te zijn. Helaas is het me dit jaar niet gelukt.''



Maar na een paar uur goede slaap en een aantal koffie verkeerd, is Hay toch in staat om aan te treden. Ze zit op de bank van Vila Nicola in Amsterdam. Een prachtige locatie tegenover de Stadhouderskade die in haar altijd zeer gestileerde boeken niet zou misstaan.

In Nederland kennen vooral de kookliefhebbers je!

,,Ik heb heel lang geweigerd mee te doen aan kookshows. Ik kijk ook liever niet naar programma's als Masterchef of Come dine with me. Televisie is eigenlijk niets voor mij. Laat dat anderen maar doen, dacht ik lange tijd. Ik wil het liefst mooie gerechten maken en ze mooi presenteren. Daar ligt mijn kracht.''

Hoe ben je eigenlijk in dit vak gerold?

,,Mijn moeder was een slechte kok. Dus toen ik op mijn achtste de keuken in mocht om te gaan koken, was ik verkocht. Ik vond buitenspelen en sporten ook heel leuk, maar echt in de keuken staan als een volwassene, was het helemaal voor mij. En het maakte ook mijn ouders en mijn broers en zussen blij.''

De meeste koks hebben een eigen boodschap. We kennen jou vooral van Fresh & Simple. Waarom?

,,Mijn grootste doel is om iedereen aan het koken te krijgen. Het is ontzettend simpel om een goede maaltijd op tafel te krijgen: gebruik verse ingrediënten en volg mijn instructies. Maar omdat ik weet dat niet iedereen de tijd of het geld heeft om uitgebreid te koken met bijzondere ingrediënten, houd ik mijn recepten expres zo gemakkelijk mogelijk.''

En wat voegt je nieuwe boek hieraan toe?

,,Ik heb zelf een aantal basisgerechten die ik graag maak. Die zijn in dit boek verwerkt. En als je die basis onder de knie hebt, dan kun je meer recepten maken. Sommigen zijn wat moeilijker, anderen heel erg gemakkelijk. Een van mijn favorieten is het snelle gnocchi-deeg met ricotta. Het zijn maar een aantal ingrediënten die je bij elkaar voegt, geroosterde tomaatjes erover en parmezaan en je bent klaar. Heerlijk.''

Het is voor jou doen een behoorlijk donker boek en met aardig wat vlees erin. Waarom?

,,Iedereen kent me al jaren van mijn witte en lichtblauwe styling. Maar vlees fotografeert eigenlijk niet zo mooi op een lichte achtergrond, dus besloten we het wat donkerder te maken. Bovendien wordt er in Australië nog heel anders gekeken naar vlees dan hier in Europa. We kennen daar nauwelijks intensieve veeteelt. Ik begrijp van de jongeren die ik hier sprak dat zij daarom minder vlees eten. Dat concept is nieuw voor me. Wel interessant trouwens.''

Je hebt twee zonen. Eten die ook alles mee?

,,Weet je wat me opvalt van de kinderen tegenwoordig? Die weten precies wat ze lekker vinden en vinden dat hun ouders dat maar moeten koken. Ze lacht: ,,Mijn zoon van 11 is bijvoorbeeld dol op sushi. Als we bij ons favoriete restaurant in Australië komen, wordt hij bij binnenkomst al begroet met 'Hello mister Wasabi'. Daar wil hij dus graag naartoe.''

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Uit het boek Basics to Brilliance van Donna Hay. © RV

Maar een pizza bestellen is waarschijnlijk not done als kookgodin van Down Under?

,,Waar wij wonen duurt het zo lang voordat de pizzabezorger er eindelijk is, dat ik het zelf sneller kan. Ik heb altijd wat pizzabodems in de diepvriezer liggen, die ik kan beleggen met parmezaan, tomatensaus, basilicum en groente. Dat vinden de jongens ook het lekkerste. Dus waarom moeilijk doen?''

Hoe ziet de toekomst er voor jou uit?