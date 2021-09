Astrid Holleeder wéér tegenover broer Willem: 'Ik schaam me al sinds Heineken werd ontvoerd’

Het gerechtshof hield broer en zus kort, maar de emoties braken soms tóch weer door.

Het strafdossier tegen Willem Holleeder (63) telt in zijn hoger beroep inmiddels bijna een half miljoen pagina’s. Een map van een slordige 500 pagina’s betreft verslagen van verhoren van zus Astrid; bovenop de getuigenissen van zus Sonja, ex Sandra en Peter R. de Vries, die hen hielp toen ze naar justitie overliepen om Willem ‘te stoppen’.

De voorzitter van het gerechtshof stipte aan het begin van de zitting aan dat de moord op vertrouweling De Vries óók een grote impact zal hebben gehad op getuige Astrid Holleeder. Die zat buiten het zicht van haar broer in de getuigencabine, die nog eens extra was afgeschermd met een kamerscherm.

Astrid was gekomen voor de eerste van twee dagen waarop ook het hof haar persoonlijk wil bevragen. Zelf zei ze inmiddels wat afstand tot de zaak te hebben genomen (,,Ik heb ook geen televisie meer en volg geen media”). De hofvoorzitter benadrukte dat hij geen emotionele uitspattingen wenste. Tegen Astrid: ,,Voor ons is glashelder dat er emoties zijn. Daar ga ik niets aan doen, ik ga die poging niet eens wagen. Wel wil ik dat iedereen zich fatsoenlijk gedraagt.”

Tegen Willem: ,,We doen een groot beroep op uw geduld. Ik verwacht dat u pen en papier bij u heeft om uw vragen en opmerkingen te noteren, want die moet u echt bewaren.” Holleeder zwaaide met zijn pen en papier: ,,Mijn advocaat heeft het tien keer gezegd.”

De getuige nam iedereen weer mee naar het spiegelpaleis waarin haar broer en zijzelf decennia leefden, waarin niets was wat het leek.

Het hof leidde haar weer langs de vijf dossiers over de onderwereldmoorden op Cor van Hout en zijn kennis Robert ter Haak (2003), vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004), crimineel John Mieremet (2005), handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman (2005) en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (2006). ,,Het hele rijtje viel om,” in Astrids woorden. Het rijtje rivalen van haar broer, welteverstaan.

Ze bleef duiden hoe ze er gaandeweg van overtuigd was geraakt dat haar broer de moordopdrachten had gegeven. Niet doordat zij hem daarnaar rechtstreeks had durven vragen. ,,Dan was je van de politie en werd je verrot gescholden.” Wel door te vissen, hem uitspraken te ontlokken en die op te nemen en zijn gedragingen en toespelingen te vertalen naar de wereld van de gewone mensen.

We gingen weer terug tot in de jaren tachtig en negentig. In 1996 was Cor van Hout voor het eerst beschoten, en in 2000 weer. Toen ze de rug van haar zwager eens masseerde, met daarin de schotwonden, vertelde die uit het milieu te hebben begrepen dat Willem de opdrachtgever was, omdat die zijn bezittingen wilde inpikken.

Ze schaamde zich voor haar broer, zoals ze zich al schaamde sinds de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in 1983 (door Cor, Willem en vrienden). ,,Ik schaam me al vanaf de dag dat meneer Heineken is ontvoerd,” herhaalde Astrid wat ze al zo vaak heeft gezegd. Ze schaamt zich voor al die andere nabestaanden. ,,Schuld en schaamte zijn onderdeel van mijn leven.”

Haar zus Sonja en zijzelf ‘moesten altijd schipperen’. ,,Schipperen tussen de twee personen van wie we hielden. Houden. Ik wilde niet dat Wim dood ging en ook niet dat Cor dood ging. Je zit in de gekke situatie dat je ze tegen elkaar wilt beschermen.”

Vrijdag mogen Willem Holleeder en zijn advocaten los.