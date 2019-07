Astrid Holleeder leest op tv geëmotioneerd voor uit nieuwste boek

Astrid Holleeder was vanavond te gast bij RTL Boulevard , waar ze in een vooraf opgenomen video fragmenten voorlas uit haar nieuwste boek. De oud-vertrouweling en zus van Willem Holleeder zit al jaren ondergedoken en houdt haar identiteit verborgen. In het RTL-programma kreeg ze het tijdens het voorlezen soms even te kwaad. Zo werd ze hoorbaar emotioneel toen ze passages voorlas over haar moeder en dochter Miljuschka.

Mediaoptredens van de zus van de Amsterdamse 'knuffelcrimineel’ zijn schaars. De oud-advocate is al jaren niet meer in het openbaar verschenen en houdt haar identiteit goed verborgen. In de uitzending van vanavond verscheen ze dan ook onherkenbaar in beeld. Holleeder las onder andere een fragment voor over haar dochter die afgelopen seizoen meedeed aan het populaire televisieprogramma Dance Dance Dance.

Miljuschka vroeg haar moeder te komen kijken naar een optreden. Astrid vertelt geëmotioneerd dat ze zonder dat iemand het wist in een achterafzaaltje met medewerkers van het programma naar het optreden heeft zitten kijken. Britget Maasland, die ook meedeed aan hetzelfde seizoen van Dance Dance Dance, reageerde geschrokken in de uitzending. ,,Hier wisten wij niets van. Dit moet met John de Mol zijn geweest’’, gaf ze aan.

In de uitzending op RTL4 waren ook Peter R. de Vries en John van den Heuvel te gast om te praten over het boek. Het verraste Peter dat Astrid Holleeder niemand spaart in het boek. Zichzelf niet, maar ook haar zus Sonja en haar moeder niet. ,,Ik dacht: nou Astrid, je durft wel heel veel te schrijven’’, aldus de misdaadjournalist.

Later in de uitzending ging het over een passage in het boek waarin Astrid vertelt na de veroordeling van haar broer te proberen meer in het openbare leven te verschijnen. Volgens John van den Heuvel ligt dat echter iets genuanceerder. ,,Het is echt niet zo dat ze volgende week ineens hier op het Leidseplein zal lopen.’’

Levenslang

Astrid Holleeder heeft jaren, samen met zus Sonja, gestreden om broer Willem achter de tralies te krijgen. Gisteren was daar dan eindelijk de verlossende uitspraak: de beruchtste crimineel van Nederland krijgt levenslang. Holleeder stond terecht als opdrachtgever van vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen, en een mislukte moordpoging. Holleeders advocaat Sander Janssen reageerde meteen na het vonnis: ,,Hoger beroep is onvermijdelijk.”

Sinds vandaag ligt Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - in de schappen. Daarin vertelt Astrid over het leven, voor, tijdens en na de rechtszaak tegen haar broer. Ook schrijft ze voor het eerst uitvoeriger over haar dochter Miljuschka.

Miljuschka trots op moeder