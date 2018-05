Astrid Holleeder: Cor had niet één, maar twee judassen

Cor van Hout had niet één, maar twee judassen. Dat zei Astrid Holleeder vandaag tijdens haar derde verhoor in de strafzaak tegen haar broer Willem. Volgens Astrid heeft ook Cors halfbroer 'Remmetje' een rol gespeeld bij zijn liquidatie in 2003.

Heinekenontvoerder Cor van Hout werd in 2003 doodgeschoten voor een Chinees restaurant in Amstelveen. Hij had daar een afspraak met botenhandelaar Robert ter Haak. Het gesprek zou gaan over een ruzie die Cor had met zijn halfbroer Martin Erkamps, alias 'Remmetje'.

Astrid Holleeder suggereerde vanmiddag dat het bewuste gesprek gearrangeerd was om Cor dood te kunnen laten schieten. Erkamps zou daarin een rol hebben gespeeld. Astrid: ,,Cor heeft niet één judas gehad, maar twee."

Bandopname

Het megaproces tegen Willem Holleeder (59) is vandaag verdergegaan met het inleidende verhoor van zijn jongere zus Astrid. In de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp draait het onder meer om tot nu toe onbekende bandopnamen die Astrid Holleeder stiekem maakte van gesprekken met haar broer. Volgens Astrid gaat het om de genadeklap.

In totaal gaat het om zestien nieuwe opnamen, die volgens Astrid Holleeder niet lang geleden boven water zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag één geluidsopname laten horen. Er zou in versluierende taal worden gesproken over moordaanslagen. Justitie liet de opname vanmiddag horen, maar die was nauwelijks te verstaan.

Holleeder lacht in de opname over de dood van Cor en zegt: ,,Hij heb het zelf gedaan.'' Volgens Astrid bedoelt hij met die zin dat Martin Erkamps Cor heeft gelokt naar de fatale plek in Amstelveen, bij het Chinese restaurant waar hij werd doodgeschoten.

Volgens Holleeder lacht hij helemaal niet om de dood van Cor maar om een boek dat over Van Hout is geschreven. Het Openbaar Ministerie noemde die 'verklaring' van Holleeder weer 'klinkklare onzin'.

Willem Holleeder staat terecht omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. Daarnaast is hij aangeklaagd voor poging tot moord. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Belastend

Astrid Holleeder overhandigde begin 2018 de tapes aan het Openbaar Ministerie en sprak zelf van 'zeer belastend materiaal'. Ze omschrijft de inhoud zelfs als de 'genadeklap' voor haar broer. Te horen zou zijn hoe Willem Holleeder lacht om de dood van zijn zwager Cor van Hout en dat hij bang is dat crimineel Dino Soerel verklaringen zal afleggen. Soerel zou de partner in crime zijn van Holleeder met betrekking tot een aantal moorden.

In de gesprekken, die werden gevoerd in 2013, zou te horen zijn dat Willem boos is op zijn zus omdat die zelf ingreep nadat ze had gehoord dat een van de zussen zou worden vermoord als vergelding voor een moordaanslag.

Astrid Holleeder sprak vandaag ook over de moord op cafébaas Thomas van der Bijl. ,,Thomas (Van der Bijl) had (Fred) Ros de opdracht gegeven om Wim te doen. Dat heeft Ros via via laten weten aan Wim en toen heeft Wim gezegd we draaien het om en dan ga jij Thomas doen." Dat had ze naar eigen zeggen van Willem zelf gehoord. Volgens Astrid had haar broer tijdens zijn detentie voor enkele afpersingszaken ook al een schutter geregeld 'voor Danny, Dicky en Dino'.

Vijand

De vierde verhoordag van Astrid Holleeder over de nieuwe tapes waar ze tijdens het proces mee over de brug kwam, brachten vanochtend nog niet de 'nekslag' die zij eerder aankondigde. Wel versterkte de ondervraging het beeld van de verhoudingen in de familie Holleeder.

Volgens Astrid Holleeder zoekt haar broer ,,altijd een rechtvaardiging om mensen in zijn hoofd te dissen. Hij zoekt een vijand. Dat komt uit onze jeugd. Ik heb het ook, maar ik weet het van mezelf. Hij niet."

Als kinderen hadden de vier kinderen-Holleeder alleen elkaar, aldus Astrid, die bij vlagen emotioneel was.

Het Openbaar Ministerie heeft gezegd fragmenten van de 'Astrid-tapes' te willen afspelen. De aanklagers wilden dat al eerder doen om De Neus 'fris van de lever' te kunnen laten reageren, maar de rechtbank stak daar op aandringen van diens advocaten toen een stokje voor.

Nekslag