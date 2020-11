AstraZeneca heeft ‘ons’ vaccin klaar: 70 procent effectief, geen bijwerkingen

Echter is de kans groot dat het vaccin nog veel effectiever is bij een kleinere dosering. Ook positief: tijdens de fase drie-proeven, waarbij het vaccin op ruim 23.00 mensen is getest, zijn geen ernstige bijwerkingen geconstateerd. Dat betekent dat het vaccin veilig is om te gebruiken, aldus AstraZeneca. De farmaceut gaat direct over tot een marktaanvraag bij de EMA, de Europese medicijnwaakhond.