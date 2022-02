‘Aso’s’ voortaan niet meer welkom in Scheveningen, mensen die veel geld uitgeven des te meer

Scheveningen is van oudsher dé badplaats van Nederland. Het strand aan de Noordzee trekt miljoenen bezoekers per jaar. Maar eigenlijk is niemand in Den Haag echt blij met dat massatoerisme. Als het aan de gemeente ligt, ziet Scheveningen er over twee decennia dan ook heel anders uit. Weg zijn de vele auto’s op straat, de asociale figuren en de strandtenten met een schreeuwerige uitstraling.