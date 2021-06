ASML-dief actief in Chinese chipindustrie; ASML vreest voor bedrijfsgeheimen

Update+video Drama in Deventer: jongen verdrinkt tijdens zwempartij tussen watervil­la's

2 juni Een drama in Deventer woensdagmiddag. Een minderjarige jongen is tijdens het zwemmen in de Rielerkolk verdronken. De inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Het trieste incident zorgt voor geschokte reacties onder aanwonenden van de kolk, die omringd is met watervilla’s en getuigen van het drama. ,,Een regelrechte nachtmerrie.”