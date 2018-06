Asielzoekers van We Are Here op zoek naar een nieuwe plek

De politie heeft de straten van de gekraakte woningen afgezet met lint en houdt een oogje in het zeil. De spullen uit de woningen worden in een busje geladen. Woningcorporatie Ymere, eigenaar van de woningen die binnenkort worden gesloopt, is ook aanwezig. De panden worden later dichtgespijkerd.



De groep probeerde een nieuw onderkomen te kraken op de Hoogte Kadijk en de Weesperzijde, maar dit mislukte. Beide panden bleken bewoond. Bij de poging van vanochtend op de Weesperzijde vonden volgens de politie binnen wat schermutselingen plaats. Daarbij liep een persoon een schram op, die daarvan aangifte gaat doen. Ook zijn er binnen enkele deuren vernield. De politie onderzoekt momenteel wie daarvoor verantwoordelijk is, zegt een woordvoerder.



De ongedocumenteerden betrokken eind maart de leegstaande woningen. De kraakactie leidde tot veel ophef door enkele incidenten die ermee gepaard gingen. Zo werd tot twee keer toe een zogenoemde 'vergiskraak' gedaan in een bewoonde woning. Bij een daarvan stond een bewoonster onder de douche. Ook zouden medewerkers van Ymere, eigenaar van de panden, en leegstandsbeheerder Camelot zijn bedreigd en ontstond er een conflict tussen leden van Identitair Verzet en een groep antifascisten.



Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil op korte termijn een 24 uursopvang openen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar die laat nog even op zich wachten. De ongedocumenteerden van We Are Here hebben aangegeven dat ze hier geen gebruik van willen maken. ,,We willen een definitieve oplossing voor onze situatie'', zei en woordvoerder. Volgens hem wordt het steeds ingewikkelder om een nieuwe plek te vinden.,,De afgelopen jaren maakte niemand zich druk om ons, maar nu is alles wat we doen landelijk nieuws."