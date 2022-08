Asielzoekers Ter Apel gaan met bussen naar elders voor onderdak, inspectie slaat alarm

Zeer grote bermbran­den: A28 volledig afgesloten tussen Harderwijk en Nunspeet

De A28 is tussen Harderwijk en Nunspeet opnieuw volledig afgesloten, nu vanwege twee zeer grote bermbranden bij Harderwijk en Hulshorst. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn opgeroepen voor het bestrijden ervan en er is assistentie van de militaire brandweer uit ‘t Harde. Ook in Noordwijk is een duinbrand uitgebroken.

25 augustus