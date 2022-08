Asielzoekers slapen buiten in Ter Apel, maar hier staat een compleet ingerichte AZC al zes weken leeg

Buiten slapen in de verzengende hitte of juist in de stromende regen, knallende ruzies en vechtpartijen: het is al weken onrustig bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel. De opvang zit al tijden tjokvol door de enorme golf aan migranten die zich daar bij aankomst in ons land meldt.