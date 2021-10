Asielopvang zit propvol: 'Alles op alles om crisisnoodopvang op veldbedden in sporthallen te voorkomen'

De A12 is weer open: dit is er de afgelopen negen dagen gebeurd

7 oktober Donderdagochtend vroeg is de A12 tussen Utrecht en Nieuwerbrug weer opengegaan voor het verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg was de afgelopen negen dagen dicht wegens groot onderhoud. Om 05.00 uur reden de eerste automobilisten over het nieuwe asfalt.