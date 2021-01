Asielkinderen in coronatijd: ‘Toen de school dicht moest, stonden ze te huilen op de stoep’

Ook de tieners van het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel krijgen vanwege corona voorlopig les op afstand. Al is dat niet altijd even gemakkelijk, stellen leerlingen en docenten. ,,Dan sta je lullig te kijken, hoor. Op anderhalve meter.”