Artsen steunen vuurwerkverbod: ‘Druk op zorg zal rond de jaarwisseling extreem zijn’

Kunstwerk voor omgekomen Levi (15), Anthony (16) en Elvis (16); Kane laat van zich horen vanuit ziekenhuis

Bij de Berenkuil in Eindhoven is gisterenavond een kunstwerk van graffiti gemaakt voor de omgekomen jongens van het ernstige verkeersongeluk in Helmond zaterdagavond. Onder het kunstwerk branden kaarsjes.

16 november