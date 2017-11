Arts verwijdert ongevraagd baarmoeder van vrouw met kinderwens

De baarmoeder van een Poolse vrouw is door een gynaecoloog van het VieCuri Medisch Centrum in Limburg verwijderd na een miscommunicatie tussen arts en patiënt. De gynaecoloog wordt verweten dat hij, ondanks de aanwezigheid van een tolk, niet goed naar de wensen van de vrouw heeft geluisterd.

De 35-jarige Poolse liep in 2013 al een tijd met menstruatieklachten. Haar baarmoeder was na de komst van haar twee kinderen verzakt en met een operatie hoopte zij deze problemen achter de rug te hebben. Bovendien wilde ze met haar nieuwe partner kinderen krijgen. Maar daar is geen kans meer op, nadat tijdens de operatie haar baarmoeder werd verwijderd.



De arts van het Limburgse ziekenhuis kreeg in maart van dit jaar al een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven omdat hij volgens deze instantie niet aan zijn informatieplicht voldeed. Vandaag kwam de eis van de rechtbank waar een civiele zaak tegen het ziekenhuis liep: het VieCuri Medisch Centrum moet de vrouw een schadevergoeding van 33.700 euro betalen.

De Poolse vrouw spreekt geen Nederlands, maar bij de gesprekken met de gynaecoloog waren steeds tolken aanwezig: de ene keer haar werkgever, de andere keer haar partner. Ze wilde geen pessarium hebben, wat de arts haar had aangeraden. Waarom ze dat niet wilde, zo bleek tijdens de rechtszitting, wist de man echter niet.

Brochure in het Nederlands

Ook had hij niet gevraagd welke operatie de vrouw voor ogen had en of ze nog een kinderwens had. De brochures die ze mee naar huis kreeg, waren in het Nederlands. Bovendien had niemand expliciet gemeld dat ze na de operatie geen kinderen meer zou kunnen krijgen.



De gynaecoloog kreeg geen zware straf omdat hij volgens het Tuchtcollege na het voorval direct spijt betuigde. Hij ging langs bij de vrouw en haar partner en bood psychologische begeleiding aan. Daarnaast is de dossiervoering in het ziekenhuis aangepast.