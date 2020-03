Arts op de ic doet verslag: ‘Sommige patiënten houden trauma over aan ic-opname’

Zo wordt Ahoy omgetoverd in een tijdelijk zorghotel met 680 bedden

16:03 Het is een enorme operatie, die vanmorgen begon. Een onwerkelijke operatie ook, want eigenlijk zouden rond deze tijd de podiumopbouwers voor het Eurovisie Songfestival beginnen. In plaats daarvan begint de bouw van een tijdelijk zorghotel in de hallen van Rotterdam Ahoy. Met uiteindelijk als het nodig is 680 bedden, verdeeld over vijf plekken.