Arrogant? De burgemeester heeft groot gelijk dat hij de busbaan pakt

Of de buschauffeurs in Eindhoven niet meer willen toeteren als op de busbaan ineens een blauwe Audi e-tron opduikt. Het is namelijk burgemeester John Jorritsma maar en die mág daar gewoon rijden, liet de gemeente een medewerker van het busbedrijf op een briefje tikken en in de kantine hangen. En nu is Jorritsma het mikpunt van nationale spot en zijn er zelfs al schriftelijke raadsvragen gesteld over deze ‘kwestie’. Want blijkbaar is rijden op een busbaan zo’n beetje het ergste wat een burgemeester kan doen (behalve Femke Halsema zijn dan).