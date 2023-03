Arriva wil meer ruimte op het spoor en is rechtszaak gestart: ‘Denken dat wij het beter kunnen’

Zomertijd / Met video ‘Tijdbewa­ker’ sliep vannacht lekker door en checkt de atoomklok ‘s ochtends pas

Als ‘tijdbewaker’ in opdracht van de Nederlandse overheid houdt Erik Dierikx in het nationale metrologisch instituut (VSL) in Delft nauwgezet de Nederlandse tijd bij met vier atoomklokken. Wie denkt dat hij vannacht bij de overgang naar zomertijd druk in de weer was om ze te verzetten, vergist zich.