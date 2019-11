Arrestatieteam op Schiphol: verdachte situatie in vliegtuig, traumaheli opgeroepen

VIDEO ‘Schokkende beelden’: man voor dood achtergela­ten in gracht na beroving

15:59 De politie toont vandaag ‘schokkende beelden’ van een straatoverval en mishandeling gepleegd in in Amsterdam. Op de beelden is te zien hoe de verdachte zijn slachtoffer in de gracht gooit en hem voor dood achterlaat.