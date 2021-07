Arrestatie om bedreiging na ‘ruzie tussen jongen en vriendin’

Volgens zijn moeder is de verdachte met veel geweld van zijn fiets getrokken. ,,Daar zijn we nog niet mee klaar. Hij vertelde dat hij mishandeld is door de agenten. Ik heb hem ook zien liggen op de grond en agenten zaten bovenop hem. We gaan ook aangifte doen.’’



De politie weerspreekt dat er buitensporig geweld gebruikt is. Een woordvoerder zegt juist dat de agenten lichtgewond zijn geraakt bij de aanhouding, in plaats van de jongen. Na de aanhouding is in het huis van de verdachte huiszoeking gedaan, omdat er mogelijk een wapen gebruikt zou zijn bij de ruzie. Of er ook daadwerkelijk een wapen is gevonden, wil de politie niet zeggen.