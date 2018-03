Arme Henk Bres werd misbruikt in een politieke campagne

Leerlingen blokken voor schoolexamen Chinees

6:00 Zo’n 170 leerlingen van vijftien middelbare scholen blokken deze weken op gesprekken in het Chinees, Chinese teksten en de Chinese cultuur. Voor het eerst mogen alle vwo’ers examen doen in de taal. Middelbare scholen zien ook interesse bij havisten, maar zij hebben nog geen groen licht. ,,Dat is zonde, want havisten kunnen prima Chinees volgen.''