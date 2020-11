Arjan Erkel maakt podcast Gegijzeld: ‘Ook tegenslagen kunnen inspireren’

Arjan Erkel (50) werd 607 dagen gegijzeld in Dagestan en weet als geen ander hoe met tegenslagen om te gaan. Exclusief voor deze site maakt hij nu de podcast Gegijzeld , waarin hij in gesprek gaat met BN’ers en minder bekende Nederlanders over moeilijke situaties in je leven en hoe je daar weer uit komt. ,,Juist nu we soms het gevoel hebben dat we gegijzeld zijn door het coronavirus.”

‘Oehoeoehoerendhard’ zong hij in een krap ondergronds hok. Arjan Erkel - gegijzeld van 12 augustus 2002 tot 11 april 2004 - kreeg zelfs zijn ontvoerders aan het neuriën met de hit van boerenrockgroep Normaal. Het sleepte hem door de angstige tijd heen, waarin hij vreesde voor zijn leven.



Het is niet voor niets dus dat de oud-medewerker van Artsen zonder Grenzen nu voor zijn podcast Bennie Jolink spreekt, de frontman van de band. Want de mensen die hij heeft uitgenodigd, hebben hem geïnspireerd. Naast Jolink bijvoorbeeld ook Esther Vergeer, Herman den Blijker, Hans Kraay jr.

En minder bekende mensen, zoals Ferry Zandvliet die de terroristische aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan overleefde. ,,Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze kenden tegenslagen, maar zijn daar ook flexibel mee omgegaan”, legt Erkel uit. ,,Het Darwinistische principe van survival of the fittest’gaat niet over wie de sterkste is, maar over wie zich het best kan aanpassen aan veranderende situaties.”

Zo’n situatie die je noemt is de huidige, die van de pandemie die de wereld in zijn greep houdt. Met lockdowns, afstand houden en ander gemis. Maar toch, is het niet wat cru om jouw gijzeling te vergelijken met het coronaleed?

,,Je kan gegijzeld zijn door gedachten of situaties. Net als de tijd waarin ik gegijzeld was, vraagt de coronapandemie en alle restricties veerkracht van mensen. Hoe herpak je jezelf? Natuurlijk moet je nooit leed met elkaar vergelijken - het is slechts een speelse verwijzing. Je moet ook niet alles plat relativeren. Als iemand traag is bij de kassa in de supermarkt, kan ik me daar inmiddels ook weer over opwinden. Boos zijn mag, het is een nuttige emotie en hoort bij het leven.”

Waarom wilde je deze podcast maken?

,,Zie het zo: de pieken en dalen die mensen meemaken, kunnen inspireren. Ik liep er al een hele tijd mee rond. Ik heb nooit eerder een podcast gemaakt, maar Jan en alleman doet het. Het is geen rocket science. Ik vind het mooi hoe mensen vol begeistering kunnen spreken over hun levenslessen. Nu, vanwege de coronapandemie, was het tijd om te versnellen. Het in acties om te zetten. Ook een crisis kan je iets meegeven voor de toekomst, al lukt dat niet iedereen. Dat is ook niet erg. Een student bij een lezing vatte het eens simpel, maar doeltreffend samen: laat je toekomst niet verpesten door het verleden.”

Zijn er lessen van de mensen die jij hebt gesproken die je waardevol vindt?

,,Je moet inventief zijn, ergens een andere wending aan geven. Oud-judoka Dennis van der Geest vertelt over wat hij allemaal heeft verzonnen om zijn sportschool coronaproof te krijgen. Hoe Normaal maar ook andere muzikanten in hun eentje zonder publiek optreden. Back to the basics, unplugged, maar ze staan er wel.”

Hoe ga je zelf om met de coronasituatie?

,,Het is een goede tijd om even na te denken. Soms moet je even vertragen om tot nieuwe inzichten te komen. Ik vind het fijn om in mijn thuissituatie te zijn, al mis ik natuurlijk ook dingen als samenkomen met vrienden en lekker uit eten.”

