Arie worstelde met geaardheid: 'Je leerde dat homoseksualiteit hetzelfde is als criminaliteit’

Gezond­heids­raad: tweede booster voor alle 70-plus­sers, kabinet beraadt zich

De Gezondheidsraad adviseert om alle mensen van 70 jaar en ouder een tweede boostervaccinatie tegen het coronavirus aan te bieden. Daarnaast komen bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met downsyndroom en volwassenen met een ernstige immuunstoornis volgens de raad in aanmerking voor een tweede booster. Voor de rest van de volwassenen is een vierde prik nu niet nodig. Het kabinet besluit volgende week over de extra boost-ronde.

18 februari