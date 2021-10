Archeoloog Roosje vond een puntgaaf zwaard uit de middeleeuwen (118 cm): ‘Deze vondst is zo zeldzaam’

Plicht voor dragen mondkapjes weer invoeren: snel terug naar basismaat­re­ge­len volgens RedTeam bittere noodzaak

13:19 NIJMEGEN/ WAGENINGEN - Nederland moet zo snel mogelijk het dragen van de mondkapjes in binneruimtes weer verplicht stellen. Met de huidige sterk oplopende coronacijfers is het nodig om een aantal basismaatregelen weer terug in te voeren, omdat anders de ziekenhuizen het mogelijk niet meer aankunnen.