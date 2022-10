Archeologen vinden leeuwenbotten rond Binnenhof in Den Haag: ‘Ik ben trots, dit is gewoon gaaf’

Richard (35) trekt stekker uit zijn kaaswinkel: 'De omstandig­he­den zijn in rap tempo verslech­terd’

De omzet van Richard de Jong ging in coronatijd nog ‘heel goed’, maar nu ook mkb’ers te maken hebben met hogere gasprijzen en inflatie, is het einde voor zijn winkel in zicht. De 35-jarige kaasmeester moet de stekker uit zijn bedrijf trekken, omdat ook de inkoopprijzen voor kaas de pan uit rijzen. ,,Die verandering is heel snel gegaan.”

4 oktober