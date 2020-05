Arbeiders uit Oost-Europese landen worden bij ons als beesten behandeld

Wat de coronacrisis ons heeft gebracht, is dat we essentiële sectoren in de samenleving – van het onderwijs tot de zorg en van ordehandhavers tot wetenschappers – veel meer zijn gaan waarderen, omdat we nu zien dat zij sleutelrollen vervullen in het alledaagse leven.



Los van alle ellende die het virus ons opleverde, opende het ook onze ogen: er werd ons een spiegel voorgehouden over het functioneren van onze systemen.



Eén ding is duidelijk: de mensen die de meeste waardering verdienen, in vorm van goede lonen, worden al jaren gepakt door verschillende overheden.